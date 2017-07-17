Роскомнадзор потребовал удалить с сайтов новую серию "Игры престолов"

Роскомнадзор направил уведомления администрации более 120 сайтов с требованием удалить пиратские копии нового сезона американского сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент. В случае неудаления сайты будут заблокированы операторами связи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав сериала "Игра престолов".