Ветеран Второй мировой войны американец Чарльз Люцци из города Филадельфия (штат Пенсильвания) получил диплом об окончании школы в возрасте 97 лет, сообщают "Вести" со ссылкой на АР.

Учебу Люцци был вынужден бросить в старших классах. Ему нужно было зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. Затем он был призван в армию, воевал, был награжден двумя медалями "Пурпурное сердце" и четырьмя медалями "Бронзовая звезда".

Завершить обучение в школе ветеран смог лишь много лет спустя. Теперь он не исключает, что может поступить в колледж. По его мнению, он вполне мог бы продолжать учиться дальше, ведь в настоящее время других дел у него нет.