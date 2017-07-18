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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4,2%

, ИА "Амител"
В первом квартале Правительство РФ утвердило минимум в целом по стране на уровне 9, 9 тысяч рублей

Фото: Infovoronezh.ru

Специалисты Министерства труда и соцзащиты разработали проект федерального закона, который предлагает установить величину прожиточного минимума в стране во втором квартале текущего года в размере 10,329 тысяч рублей. Соответствующий проект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте документа отмечается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения следует установить на уровне 11,1 тысяч рублей, пенсионеры должны получать по нему 8,5 тысяч руб., а для детей - 10,1 тысяч рублей.

В первом квартале Правительство РФ утвердило названную величину в целом по стране на уровне 9, 9 тысяч рублей.

Если разработанный в Минтруде документ получит поддержку, то уже со второго полугодия россияне могут получать по прожиточному минимуму на 4,2% больше по сравнению с текущими показателями.

Величина прожиточного минимума применяется для расчетов в целях определения оптимального уровня поддержки отдельных групп населения, в частности, для социальной помощи малоимущим, выплаты пособий на несовершеннолетних, а также расчета доплат к пенсиям.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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