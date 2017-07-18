Специалисты Министерства труда и соцзащиты разработали проект федерального закона, который предлагает установить величину прожиточного минимума в стране во втором квартале текущего года в размере 10,329 тысяч рублей. Соответствующий проект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте документа отмечается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения следует установить на уровне 11,1 тысяч рублей, пенсионеры должны получать по нему 8,5 тысяч руб., а для детей - 10,1 тысяч рублей.

В первом квартале Правительство РФ утвердило названную величину в целом по стране на уровне 9, 9 тысяч рублей.

Если разработанный в Минтруде документ получит поддержку, то уже со второго полугодия россияне могут получать по прожиточному минимуму на 4,2% больше по сравнению с текущими показателями.

Величина прожиточного минимума применяется для расчетов в целях определения оптимального уровня поддержки отдельных групп населения, в частности, для социальной помощи малоимущим, выплаты пособий на несовершеннолетних, а также расчета доплат к пенсиям.