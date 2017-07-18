Крымское региональное управление Пограничных войск ФСБ России зафиксировало появление многокилометровой очереди на границе с Крымом со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление республиканского погрануправления ведомства.

Представитель спецслужб отметил, что по невыясненным причинам в очередях перед контрольно-пропускным пунктом границы двух стран со стороны Украины образовалась из желающих посетить российский регион.

"По сведениям опрашиваемых, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов", — говорится в сообщении ФСБ.