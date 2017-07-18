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Пять миллионов рублей: бывший муж судьи назвал стоимость свадьбы их дочери

, ИА "Амител"
На свадьбе дорогие гости пели и плясали бесплатно

Фото: Vesti.ru

Бывший муж краснодарской судьи Елены Хахалевой бизнесмен Роберт Хахалев рассказал, сколько было потрачено на свадьбу их дочери, пишет "Комсомольская правда".

"Что это должно быть на свадьбе, которая стоит два миллиона долларов? На свадьбу ушло максимум пять миллионов рублей", — заявил Хахалев.

Он отметил, что дружит со многими звездами российской эстрады, которые выступали на торжестве: "В знак уважения и в роли гостей они и присутствовали на свадьбе моей дочери. А больше всего трат было на оплату зала, куда уже входил и банкет, ведущие и музыка. Платье дочки обошлось в 110 тыс. рублей, я его оплатил со своей банковской карты".

В СМИ сообщалось, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда обошлась в $2 млн. Многие организаторы дорогих свадеб, оценив обстановку, пришли к выводу, что эта сумма вполне подходит к тому, что было на мероприятии. Как отмечается, только флористика обошлась в 20-30 тысяч долларов. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на сообщения о "многомиллионной" свадьбе на Кубани.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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