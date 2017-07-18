Минобороны РФ опубликовало засекреченные прежде уникальные данные, в которых приведена неизвестная историкам информация. Телеграммы, рапорты, докладные записки и боевые донесения - все эти уникальные архивные документы времен Великой Отечественной войны, касающиеся освобождения Польши от нацистов, стали доступны на официальном сайте ведомства.

Рассекреченные исторические документы прежде в открытых источниках не публиковались. Они были доступны лишь узкому кругу специалистов.

Отмечается, что документы свидетельствуют "о благожелательном отношении поляков к советским военным".

В частности, у пользователей появилась возможность получить доступ к данным, которые говорят "об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах и сохранить их для будущих поколений".