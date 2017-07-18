Как рассказывают организаторы "Шукшинских дней на Алтае", которые пройдут в регионе с 18 по 22 июля, программа в этом году получилась такая большая, что все мероприятия даже не уместились на одной афише. На фестивале гостей будут ждать различные творческие встречи, мастер-классы, праздничные гуляния и показы фильмов конкурсной программы кинофестиваля. А мы собрали самые интересные события, которые пройдут в краевой столице, в инфографике. Выбирайте наиболее интересное для себя и правильно планируйте время, чтобы успеть на "Шукшинских днях" посмотреть все, что нужно.