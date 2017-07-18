Фото: vk.com/barneos22
Град небывалой величины выпал накануне вечером в Алтайском крае — удивительные снимки "гуляют" по социальным сетям.
В частности, необыкновенно крупный град был зафиксирован в Курьинском районе, а именно в селе Трусово.
Снимками в паблике Barnaul 22 поделилась Лилия Шутихина.
Комментарии
В паблике 22 прикрыли комментарии из-за спама.. Теперь под типа благовидным предлогом врать будет удобнее про лужи после дождя и ямы (колодцы).на дорогох.
А от града читайте молитву и обойдет.
а почему вокруг ведра града нет? из холодильника, поди, достала
из холодильника, поди, достала ---------- разумеется Когда идёт такой град мало кому его фотать захочется. Можно собрать, а потом в спокойной обстановке поснимать.
Отчетливо вижу что это "снежки" слепленные из мелких градин
Выглядит как фейк. Видно, что из кучи мелких слеплен, а не сам как шарик. Да и фотки села были большим доказательством такой "бомбардировки" , а их нет.
а где разбитый шифер и окна ?
18.07.2017 09:56
- гость -
А как по-вашему крупный град образуется?