Фото: vk.com/barneos22

Град небывалой величины выпал накануне вечером в Алтайском крае — удивительные снимки "гуляют" по социальным сетям.

В частности, необыкновенно крупный град был зафиксирован в Курьинском районе, а именно в селе Трусово.

Снимками в паблике Barnaul 22 поделилась Лилия Шутихина.