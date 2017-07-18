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Газоснабжение барнаульского поселка Солнечная Поляна, нарушенное в результате ДТП, восстановят в течение дня 18 июля.

Как сообщили во вторник в администрации краевой столицы, в настоящее время газовики завершили ремонтные работы и проверяют качество сварочных швов. После этого начнется запуск ресурса потребителям.

"В течение дня голубое топливо поэтапно запустят во все дома", — подчеркивают в мэрии.

Напомним, сбой в снабжении поселка Солнечная Поляна голубым топливом произошел после того, как ранним утром 17 июля автомобиль УАЗ в районе пересечения улиц Антона Петрова и Просторная снес контрольно-измерительный пункт и повредил крановый узел газопровода.

Произошел пожар, автомобиль загорелся. Ожоги получили двое мужчин, которые находились в салоне. По факту ДТП проводится проверка.

В результате аварии без газа остались более 2000 потребителей.



