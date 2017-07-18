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Полиция в Новоалтайске задержала мужчину 1987 года рождения, у которого изъяли почти килограмм гашиша.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, дома у подозреваемого силовики обнаружили и изъяли четыре пакета с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это гашиш, общая масса которого составила около одного килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в крупном размере.

Мужчине грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый арестован.



