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Фотоновости. Полиция задержала жителя Новоалтайска с килограммом гашиша

, ИА "Амител"
Мужчине грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы

Фото: 22.мвд.рф

Полиция в Новоалтайске задержала мужчину 1987 года рождения, у которого изъяли почти килограмм гашиша.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, дома у подозреваемого силовики обнаружили и изъяли четыре пакета с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это гашиш, общая масса которого составила около одного килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в крупном размере.

Мужчине грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый арестован.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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