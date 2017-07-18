Фото: Мария Трубина

Сегодня, 18 июля 2017 года, в краевой столице открывается всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Торжественная церемония открытия состоится у памятника Василию Макаровичу на улице Юрина, 232.

Участвовать в церемонии будут жители города и гости краевой столицы. Это литераторы и кинематографы, коллеги Василия Шукшина и поклонники его творчества.

Кроме торжественной программы на площадке будет работать выставка изделий местных мастеров и ярмарка, где будут представлены работы лучших мастеров росписи по дереву, бересте, фьюзингу (изготовление изделий из стекла), чеканке юбилейных и тематических монет и другие.

На площадке алтайские казаки продемонстрируют силу русского оружия. Музеи "Мир камня" и "Мир времени" представят лучшие экспонаты.

Начало праздника в 13.00.

В рамках фестиваля на Алтай приезжают известные писатели и артисты. В писательскую делегацию вошли писатели и поэты Евгений Водолазкин, Юрий Козлов, Александр Кердан, Владимир Молчанов, Андрей Гришаев, Мария Маркова.

В делегацию кинематографистов вошли режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, рок-музыкант, композитор Гарик Сукачёв.