Более 10 млн зрителей посмотрели первую серию нового сезона "Игры престолов". Таким образом, сериал побил свой собственный рекорд, установленный год назад. Напомним, последнюю серию шестого сезона посмотрели около 9 млн телезрителей.

Между тем, по данным "Газеты.ру", у фильма за этот год значительно выросло количество фанатов — на 27%.

Напомним, долгожданный седьмой сезон самого популярного сериала "Игра престолов" стартовал на HBO 16 июля. В этот день была показана первая серия сезона под названием "Драконий камень". Поклонники сериала уже отмечают, что в ней нет боевых и эротических сцен. И мало спецэффектов. Но, несмотря на это, эпизод получился очень сильным.

Сериал "Игра престолов" стал самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Так, например, весь бюджет первого сезона сериала оценивается в 50—60 миллионов долларов США. Бюджет второго сезона, по словам продюсеров, был на 15 % больше, чем бюджет первого. В 2016 году стоимость каждой серии шестого сезона достигла 10 миллионов долларов.

Сериал удостоен многих престижных наград. В 2015 году сериал стал триумфатором "Эмми", поставив рекорд по числу наград за сезон: тогда "Игре престолов" досталось 12 статуэток, включая 4 главные. В 2016 году "Игра престолов" снова стала самым награжденным сериалом, также набрав 12 статуэток.