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Новости

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по просмотрам

, ИА "Амител"
Первую серию фильма посмотрели более 10 млн зрителей

Более 10 млн зрителей посмотрели первую серию нового сезона "Игры престолов". Таким образом, сериал побил свой собственный рекорд, установленный год назад. Напомним, последнюю серию шестого сезона посмотрели около 9 млн телезрителей.

Между тем, по данным "Газеты.ру", у фильма за этот год значительно выросло количество фанатов — на 27%.

Напомним, долгожданный седьмой сезон самого популярного сериала "Игра престолов" стартовал на HBO 16 июля. В этот день была показана первая серия сезона под названием "Драконий камень". Поклонники сериала уже отмечают, что в ней нет боевых и эротических сцен. И мало спецэффектов. Но, несмотря на это, эпизод получился очень сильным.

Сериал "Игра престолов" стал самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Так, например, весь бюджет первого сезона сериала оценивается в 50—60 миллионов долларов США. Бюджет второго сезона, по словам продюсеров, был на 15 % больше, чем бюджет первого. В 2016 году стоимость каждой серии шестого сезона достигла 10 миллионов долларов.

Сериал удостоен многих престижных наград. В 2015 году сериал стал триумфатором "Эмми", поставив рекорд по числу наград за сезон: тогда "Игре престолов" досталось 12 статуэток, включая 4 главные. В 2016 году "Игра престолов" снова стала самым награжденным сериалом, также набрав 12 статуэток.


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