Фото: vk.com/barneos22

Удивительные по своей красоте снимки ночного Барнаула, оказавшегося во власти грозы, опубликовала в сообществе Barnaul 22 жительница краевой столицы Галина Белоусова.

На снимках запечатлен район пересечения Павловского тракта и улицы Малахова, над которым и происходит "световое шоу".

Фотографии сопровождаются цитатой из пьесы Островского "Гроза": "Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется. Восторг!"



