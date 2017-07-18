"Авиафлот" уже более 20 лет доставляет сотни людей в различные города и страны, предлагая своим клиентам подобрать, пожалуй, самые выгодные авиа- и ж/д билеты. Но многие барнаульцы не знают, что в компании можно купить не только все виды билетов и трансферов, но и пакетные туры в любую точку мира.

На сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Сотрудники группы компаний "Авиафлот" имеют большой багаж знаний (они уже посетили 159 стран) и профессиональный опыт. Специалисты расскажут о преимуществах выбранного тура, а также подберут несколько вариантов поездки, исходя из пожеланий клиента.

В разгар лета и сезон отпусков "Авиафлот" предлагает самые популярные и привлекательные направления, такие как отдых в Сочи, Крыму, в Турции и Вьетнаме.

Почему стоит сделать свой выбор в пользу Сочи?

Превосходный жаркий климат и хорошо оснащенные пляжи, а также огромное количество культурных и исторических мест, чистое Черное море и популярные достопримечательности — дендрарии и дельфинарии – делают курорт Сочи на сегодня востребованным для наших жителей.

Как известно, Сочи – это не только молодежный, но и семейный курорт. Инфраструктура города весьма развита. В нем располагаются многочисленные парки аттракционов, кинотеатры, аквапарки, цирк и многое другое. Можно не сомневаться в том, что вы найдете чем занять не только себя, но и ребенка. Отдых в Сочи — на любой вкус и для любого туриста.

Провести в Сочи свой отпуск очень легко и просто. Для этого нет необходимости оформлять заграничный паспорт или визу. Приобрести железнодорожные или авиабилеты на сочинские курорты или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот," просто позвонив по номеру: (3852)22-66-66.

Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае.

"Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66