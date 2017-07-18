Вторник, 18 Июль, 12:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,07
€ 67,62
Brent
$ 51,5
24°
Обь
268см +16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Знал бы прикуп, жил бы в Сочи: почему стоит посетить южный курорт?

, ИА "Амител"
Компания "Авиафлот" предлагает провести отпуск вместе

"Авиафлот" уже более 20 лет доставляет сотни людей в различные города и страны, предлагая своим клиентам подобрать, пожалуй, самые выгодные авиа- и ж/д билеты. Но многие барнаульцы не знают, что в компании можно купить не только все виды билетов и трансферов, но и пакетные туры в любую точку мира.

На сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Сотрудники группы компаний "Авиафлот" имеют большой багаж знаний (они уже посетили 159 стран) и профессиональный опыт. Специалисты расскажут о преимуществах выбранного тура, а также подберут несколько вариантов поездки, исходя из пожеланий клиента. 

В разгар лета и сезон отпусков "Авиафлот" предлагает самые популярные и привлекательные направления, такие как отдых в Сочи, Крыму, в Турции и Вьетнаме.

Почему стоит сделать свой выбор в пользу Сочи?

Превосходный жаркий климат и хорошо оснащенные пляжи, а также огромное количество культурных и исторических мест,  чистое Черное море  и популярные достопримечательности — дендрарии и дельфинарии – делают курорт Сочи на сегодня востребованным для наших жителей.

Как известно, Сочи – это не только молодежный, но и семейный курорт. Инфраструктура города весьма развита. В нем располагаются многочисленные парки аттракционов, кинотеатры, аквапарки, цирк и многое другое. Можно не сомневаться в том, что вы найдете чем занять не только себя, но и ребенка. Отдых в Сочи — на любой вкус и для любого туриста.

Провести в Сочи свой отпуск очень легко и просто. Для этого нет необходимости оформлять заграничный паспорт или визу. Приобрести железнодорожные или авиабилеты на сочинские курорты или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот," просто позвонив по номеру: (3852)22-66-66.

Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае.
"Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:31
Фотоновости. Новый продуктовый рынок готовят к открытию в ТРЦ "Европа" 0
12:22
Бийские единороссы выдвинули кандидатов в депутаты гордумы 2
12:13
Республика Алтай будет торговать солнечной энергией оптом 2
12:01
Приговор с перерывом: на оглашении вердикта Денисову взяли часовую паузу 2
12:00
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи: почему стоит посетить южный курорт? 0
11:52
Квадроцикл против микроавтобуса: двое жителей Бийска устроили ДТП в Горном 0
11:43
Шоу и отдых: вспоминаем, кто из звезд посетил Алтай этим летом 0
11:33
Трехлетний ребенок утонул в водопроводном люке в Красноярске 0
11:30
"Уральские авиалинии" дарят скидку 30% на полеты в "бархатный сезон" 1
11:21
Сукачев, Мережко и другие гости "Шукшинских дней" прилетели на Алтай 2
11:14
Digital-агентство Медиагруппы ФМ Продакшн ищет таланты 0
11:05
"Миньон-Саакашвили" насмешил пользователей соцсетей 1
11:00
"Галэкс" вновь подтвердил статус партнера Schneider Electric 0
10:51
Фотоновости. Бывшему вице-губернатору Денисову начали выносить приговор 2
10:38
Житель Алтая попался на выращивании сотен кустов мака 3
10:30
Приобрести квартиру в центре Барнаула возможно за миллион рублей 0
10:29
Греф объяснил причины выхода крупных российских банков из АРБ 1
10:17
Серебристые облака: уникальное небесное явление заметили жители Барнаула 4
10:08
Фотоновости. Мусоровоз слетел с дороги в Барнауле 0
10:00
Сладкие скидки: новый отдел кондитерской сети "Форне" откроется 20 июля 0
09:52
Премьера седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по просмотрам 0
09:48
Гроза над ночным Барнаулом: удивительные фото разгула стихии 4
09:37
Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" откроют в Барнауле 1
09:27
Фотоновости. Полиция задержала жителя Новоалтайска с килограммом гашиша 0
09:19
Газ возвращается в дома жителей Солнечной Поляны в Барнауле 0
09:10
Как барнаульцам провести "Шукшинские дни на Алтае"? Инфографика 0
09:08
Фотоновости. Град небывалой величины выпал в Алтайском крае 7
08:57
Почему не надо бояться колледжей и чему в них учат? 0
08:48
Не так сложно изменить общество, сложно изменить себя: вечные фразы Манделы 8
08:34
Медведей – по следам: как в Алтайском крае считают охотничьих животных 0
08:30
"Грандиозный праздник лета в ДНС" пройдет 22 июля 1
08:22
По стопам Столыпина: Алтайский край — пример успешного развития территории 44
08:07
Ниже некуда: продажи iPhone 7 Plus в России достигли исторического минимума 15
08:00
Как не стать заложником долгостроя? 1
07:45
Иисус Христос и Натали Гончарова: фото необычного парка скульптур в Бийске 1
07:24
Просто не будет. Спроси, что тебя ждет, у Евгения Евтушенко 1
07:03
Коттедж посреди соснового бора продают в Барнауле за 12 млн рублей 0
06:44
Идеальный час: ученые назвали самое подходящее время для завтрака 0
06:23
Грозы, град и 25 градусов тепла ждут жителей Алтайского края 18 июля 0
06:01
Бывшему вице-губернатору Алтайского края Денисову 18 июля выносят приговор 7
05:43
Минобороны РФ открыло секретные архивы с документами об освобождении Польши 0
04:01
Пять миллионов рублей: бывший муж судьи назвал стоимость свадьбы их дочери 16
03:01
ФСБ сообщила о многокилометровой очереди желающих попасть в Крым украинцев 3
02:01
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4,2% 1
01:32
Житель США окончил школу в 97 лет и намерен поступить в колледж 0
00:50
Смотрим, что бывает, если 11 раз не ответить на звонок девушки 4
23:57
Роскомнадзор потребовал удалить с сайтов новую серию "Игры престолов" 0
23:01
Починили: крыша в Госдуме больше не течет 0
22:49
Поклонскую спросили о судимости ее духовника за "грабеж и убийство" 7
22:28
Казань примет ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.