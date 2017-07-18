Фото "Барнаул22"
Летом 2017 года в Алтайском крае можно увидеть уникальное небесное явление - серебристые облака.
Это одно из самых загадочных природных явлений, которое удивляет не меньше, чем северное сияние.
Прозрачные и переливающиеся облака заметили в ночь на 18 июля 2017 года в Барнауле. Это редкие полосы и волны, которые как будто подсвечиваются изнутри.
Природа серебристых облаков не до конца изучена. Однако учёные считают, что образование серебристого свечения связано с расположением облаков. Они висят почти в космосе, на высоте примерно 80 километров. Из-за этого солнечный свет отражается от замерзших кристалликов воды и создаёт мерцание.
В наших широтах увидеть серебристые облака можно будет до конца июля.
Комментарии
Как их разглядели?: В Барнауле всю ночь и до сих пор облачно и дожди. Больше похоже на дымку от сырости.