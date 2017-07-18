Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Ассоциация российских банков (АРБ) работает исключительно для пиара одного человека, сообщает "Федерал.Пресс".

17 июля СМИ сообщили, что из АРБ намерены выйти восемь крупнейших российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и др.

Напомним, что с 2002 года АРБ возглавляет Гарегин Тосунян.

Герман Греф заявил, что Ассоциация более не отвечает "интересам банковского сообщества" и не отстаивает интересы кредитных организаций перед регулятором и властями.

При этом глава Сбербанка заявил, что не был инициатором выхода из АРБ, но готов поддержать другие банки, чтобы создать другую банковскую ассоциацию, "где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировали бы над интересами отдельных лидеров", цитирует ТАСС слова Грефа.

По его мнению, сегодня сложился сложный период, и кредитным организациям нужна ассоциация, которая будет отстаивать интересы банков во взаимоотношении с регулятором и властями.