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Полиция задержала в Романовском районе Алтайского края мужчину, который выращивал на своем приусадебном участке сотни кустов мака, сообщили в ГУ МВД по региону.

Всего правоохранители изъяли 600 кустов мака. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Полицейским задержанный пояснил, что наркосодержащие растения он выращивал для собственного потребления.