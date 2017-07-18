Фото: Amic.ru

Оглашение приговора бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову началось утром во вторник, 18 июля, в Железнодорожном районном суде Барнаула.

Как сообщает из зала суда корреспондент портала Amic.ru, в данный момент судья Надежда Первухина зачитывает факты по доказанным преступным эпизодам.

Бывший чиновник выглядит очень спокойным. Его супруга Татьяна Денисова, которая также проходит по этому громкому делу, пришла в суд с вещами.

Напомним, бывшего заместителя губернатора Юрия Денисова обвиняют в особо крупном взяточничестве, к тому же сопряженном с вымогательством.

Его супруге инкриминируют посредничество при получении преступных денег.

Общая сумма взяток, фигурирующая в деле, согласно версии следствия, составляет около 2,5 миллионов рублей.

Гособвинение попросило суд назначить бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а его супруге — 5,5 лет колонии общего режима.