Фото: facebook.com/vasiliyapasoff
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в очередной раз стал объектом для шуток со стороны пользователей социальных сетей.
В настоящее время по интернету "гуляют" фотографии, на которых политик запечатлен во время прогулки по горам.
На фото Михаил Саакашвили облачен в желтую куртку и обтягивающие джинсы. Пользователи социальных сетей сравнивают его с персонажами популярного мультфильма — миньонами.
Отметим, что бывший президент Грузии довольно часто становится объектом шуток и даже насмешек со стороны интернет-сообщества.
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