Фото: Андрей Луковский

В Барнаул прилетели гости Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", в том числе режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, рок-музыкант, композитор Гарик Сукачёв. У трапа самолета их встречали представители правительства Алтайского края.

Напомним, 18 июля в Алтайском крае стартует одно из самых главных культурных событий — фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Он продлится до 22 июля. Все эти дни гостей ожидает обширная программа, в том числе творческие встречи с высокими гостями и показы фильмов-участников Шукшинского кинофестиваля. Завершится фестиваль 22 июля в Сростках. Подробнее о событиях фестиваля читайте в нашем материале "Как пройдут "Шукшинские дни на Алтае"?