Кто-то приезжает на Алтай отдыхать, а кто-то – работать и выступать с концертами. Но все звезды сходятся во мнении, что на Алтае душевные люди и красивая природа.

Вспоминаем, кого Алтай и его жители встречали этим летом.

Рома Зверь в Горном Алтае

Горный Алтай. Давно собирался и вот добрался! Снято на s8. #алтай #трипнавертолётах #ромазверь A post shared by Рома Зверь (@romanbilyk) on Jun 19, 2017 at 3:15am PDT

Вот ещё намного Алтая! Снято на s8 и mavic pro. #алтай #местасилы #моменты #ромазверь A post shared by Рома Зверь (@romanbilyk) on Jun 21, 2017 at 2:49am PDT

Горный Алтай. Путешествие на вертолёте. Снято на s8. #алтай #altay #сказочныегоры #ромазверь A post shared by Рома Зверь (@romanbilyk) on Jun 20, 2017 at 3:31am PDT

Телецкое озеро. Водопад Корбу. Алтай. #altay #korbu #russia #горныйалтай #водопад #ромазверь A post shared by Рома Зверь (@romanbilyk) on Jun 21, 2017 at 12:40am PDT

Вот ещё намного Алтая! Снято на s8 и mavic pro. #алтай #местасилы #моменты #ромазверь A post shared by Рома Зверь (@romanbilyk) on Jun 21, 2017 at 2:49am PDT

Олег Газманов на Бирюзовой Катуни

#Моиясныедни на Алтае #россия #красота скоро выход на #газманов65 #газманов #горноалтайск A post shared by oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) on Jul 8, 2017 at 7:14am PDT

#алтай такая красота, что хочется летать!#горноалтайск #газмановшоу #russia A post shared by oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) on Jul 8, 2017 at 7:11am PDT

Спасибо Горно-Алтайск за горячий прием и за то, что премьера новой песни прошла так замечательно! Я сам от вас зарядился! #алтайскийкрай #горноалтайск #газманов65 A post shared by oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) on Jul 9, 2017 at 1:15am PDT

Сергей Жуков на Дне металлурга и Дне города в Заринске

Впервые в Заринске! Чудесный город, горячие люди и море гостеприимства! С днем города и с днем металлурга! Спасибо!!! А еще там производят очень качественный кокс:) #заринск #алтайкокс #рукивверх20лет #рукивверх A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Jul 15, 2017 at 9:45am PDT

Comedy Woman в Яровом

Яровое и @yarovoe_official , спасибо за приём, аплодисменты, цветы, эмоции и ваш смех! И извините, что мы в этот раз совсем без фокусов...😂😂😂 #comedywoman A post shared by Ekaterina SKULKINA (@eskulkina) on Jul 15, 2017 at 1:03pm PDT

Мальдивы , Антибы ... нас и тут не плохо кормят )))) #Алтай #Яровое #даёмконцерты #comedywoman #даёмвсембезисключения #беритенестесьняйтесь A post shared by Evgeny Borodenko❕ (@evgenyborodenko) on Jul 15, 2017 at 11:18am PDT