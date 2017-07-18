Кто-то приезжает на Алтай отдыхать, а кто-то – работать и выступать с концертами. Но все звезды сходятся во мнении, что на Алтае душевные люди и красивая природа.
Вспоминаем, кого Алтай и его жители встречали этим летом.
Рома Зверь в Горном Алтае
Олег Газманов на Бирюзовой Катуни
Сергей Жуков на Дне металлурга и Дне города в Заринске
Comedy Woman в Яровом
Ура! Мы дома 🏡 5 часов на машине. Пробили колесо , сначала на одной машине @evgenyborodenko @oleg_vereshchagin , затем и на нашей с @marina_phedunkiv .🏎 Боялись , что опоздаем на самолёт . Но нас спасли @inadenka и ребята . Нади снимала сторис , а ребята меняли колесо 😂😂😂 Казалось , что машины не едут , а летят , 140 по российским -то дорогам 🙈🙈🙈 Затем 4 часа на самолете ! И вот мы в родной Москве ! ☀️☀️☀️Было страшно ! Спасибо Яровое за очень, оченнь горячий приём ! 💐💐💐 но, лучше Вы к нам 😜😜😜😂😂😂 #спасателималибу #морозова #концерт #comedywoman #яровом #новосибирск #москва
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