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Трехлетний ребенок утонул, упав в открытый водопроводный люк в Красноярске, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 16 июля, когда мальчик без присмотра взрослых гулял около дома, расположенного по улице Рокоссовского, 18. Его спутниками были еще двое детей, старшему из которых семь лет.

"Бегая по заросшему травой участку местности, 3-летний ребенок упал в незакрытый водопроводный люк, заполненный водой, вследствие чего утонул. Подбежавший на помощь старший мальчик достал ребенка из люка, однако врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть последнего", — отмечают в СКР.

Установлено, что водопроводный люк не был огорожен. Этот объект находится в управлении

ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс".

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Расследование продолжается.