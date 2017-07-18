Вторник, 18 Июль, 12:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,07
€ 67,62
Brent
$ 51,5
24°
Обь
268см +16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Квадроцикл против микроавтобуса: двое жителей Бийска устроили ДТП в Горном

, ИА "Амител"
Включая эту аварию, за прошедшие два дня в Республике Алтай зафиксировано три ДТП

Фото: gorno-altaisk.info

В селе Барангол Республики Алтай 33-летний житель Бийска, выезжая на квадроцикле с обочины на главную дорогу, столкнулся с автомобилем SsangYong Istana под управлением 26-летнего жителя Бийска, пишут "Новости Горного Алтая".

В результате ДТП водитель квадроцикла с полученными травмами госпитализирован в республиканскую больницу. Тестирование водителя автомобиля SsangYong на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. У второго участника ДТП взят анализ крови на наличие алкоголя во время госпитализации. Возбуждено административное расследование.

Включая эту аварию, за прошедшие два дня в республике зафиксировано три ДТП.

Так, 15 июля в Майминском районе на 478-м километре Чуйского тракта 49-летняя женщина, управляя автомобилем Suzuki ХL-7, сбила 65-летнего жителя Алтайского края, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

16 июля в селе Улаган 34-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, на мотоцикле "Урал" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мотоциклист с полученными травмами госпитализирован в районную больницу. 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:31
Фотоновости. Новый продуктовый рынок готовят к открытию в ТРЦ "Европа" 0
12:22
Бийские единороссы выдвинули кандидатов в депутаты гордумы 2
12:13
Республика Алтай будет торговать солнечной энергией оптом 2
12:01
Приговор с перерывом: на оглашении вердикта Денисову взяли часовую паузу 2
12:00
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи: почему стоит посетить южный курорт? 0
11:52
Квадроцикл против микроавтобуса: двое жителей Бийска устроили ДТП в Горном 0
11:43
Шоу и отдых: вспоминаем, кто из звезд посетил Алтай этим летом 0
11:33
Трехлетний ребенок утонул в водопроводном люке в Красноярске 0
11:30
"Уральские авиалинии" дарят скидку 30% на полеты в "бархатный сезон" 1
11:21
Сукачев, Мережко и другие гости "Шукшинских дней" прилетели на Алтай 2
11:14
Digital-агентство Медиагруппы ФМ Продакшн ищет таланты 0
11:05
"Миньон-Саакашвили" насмешил пользователей соцсетей 1
11:00
"Галэкс" вновь подтвердил статус партнера Schneider Electric 0
10:51
Фотоновости. Бывшему вице-губернатору Денисову начали выносить приговор 2
10:38
Житель Алтая попался на выращивании сотен кустов мака 3
10:30
Приобрести квартиру в центре Барнаула возможно за миллион рублей 0
10:29
Греф объяснил причины выхода крупных российских банков из АРБ 1
10:17
Серебристые облака: уникальное небесное явление заметили жители Барнаула 4
10:08
Фотоновости. Мусоровоз слетел с дороги в Барнауле 0
10:00
Сладкие скидки: новый отдел кондитерской сети "Форне" откроется 20 июля 0
09:52
Премьера седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по просмотрам 0
09:48
Гроза над ночным Барнаулом: удивительные фото разгула стихии 4
09:37
Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" откроют в Барнауле 1
09:27
Фотоновости. Полиция задержала жителя Новоалтайска с килограммом гашиша 0
09:19
Газ возвращается в дома жителей Солнечной Поляны в Барнауле 0
09:10
Как барнаульцам провести "Шукшинские дни на Алтае"? Инфографика 0
09:08
Фотоновости. Град небывалой величины выпал в Алтайском крае 7
08:57
Почему не надо бояться колледжей и чему в них учат? 0
08:48
Не так сложно изменить общество, сложно изменить себя: вечные фразы Манделы 8
08:34
Медведей – по следам: как в Алтайском крае считают охотничьих животных 0
08:30
"Грандиозный праздник лета в ДНС" пройдет 22 июля 1
08:22
По стопам Столыпина: Алтайский край — пример успешного развития территории 44
08:07
Ниже некуда: продажи iPhone 7 Plus в России достигли исторического минимума 15
08:00
Как не стать заложником долгостроя? 1
07:45
Иисус Христос и Натали Гончарова: фото необычного парка скульптур в Бийске 1
07:24
Просто не будет. Спроси, что тебя ждет, у Евгения Евтушенко 1
07:03
Коттедж посреди соснового бора продают в Барнауле за 12 млн рублей 0
06:44
Идеальный час: ученые назвали самое подходящее время для завтрака 0
06:23
Грозы, град и 25 градусов тепла ждут жителей Алтайского края 18 июля 0
06:01
Бывшему вице-губернатору Алтайского края Денисову 18 июля выносят приговор 7
05:43
Минобороны РФ открыло секретные архивы с документами об освобождении Польши 0
04:01
Пять миллионов рублей: бывший муж судьи назвал стоимость свадьбы их дочери 16
03:01
ФСБ сообщила о многокилометровой очереди желающих попасть в Крым украинцев 3
02:01
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4,2% 1
01:32
Житель США окончил школу в 97 лет и намерен поступить в колледж 0
00:50
Смотрим, что бывает, если 11 раз не ответить на звонок девушки 4
23:57
Роскомнадзор потребовал удалить с сайтов новую серию "Игры престолов" 0
23:01
Починили: крыша в Госдуме больше не течет 0
22:49
Поклонскую спросили о судимости ее духовника за "грабеж и убийство" 7
22:28
Казань примет ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.