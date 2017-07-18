В селе Барангол Республики Алтай 33-летний житель Бийска, выезжая на квадроцикле с обочины на главную дорогу, столкнулся с автомобилем SsangYong Istana под управлением 26-летнего жителя Бийска, пишут "Новости Горного Алтая".

В результате ДТП водитель квадроцикла с полученными травмами госпитализирован в республиканскую больницу. Тестирование водителя автомобиля SsangYong на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. У второго участника ДТП взят анализ крови на наличие алкоголя во время госпитализации. Возбуждено административное расследование.

Включая эту аварию, за прошедшие два дня в республике зафиксировано три ДТП.

Так, 15 июля в Майминском районе на 478-м километре Чуйского тракта 49-летняя женщина, управляя автомобилем Suzuki ХL-7, сбила 65-летнего жителя Алтайского края, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

16 июля в селе Улаган 34-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, на мотоцикле "Урал" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мотоциклист с полученными травмами госпитализирован в районную больницу.