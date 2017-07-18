Фото: Amic.ru
Часовой перерыв объявлен в процедуре оглашения приговора бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову.
"Судья объявила часовой перерыв", — сообщает из зала Железнодорожного районного суда корреспондент портала Amic.ru.
Напомним, что судья Надежда Первухина начала зачитывать вердикт в 10:00. Очевидно, что данная процедура растянется еще на несколько часов.
Кроме того, суду предстоит огласить приговор и в отношении супруги бывшего чиновника Татьяны Денисовой.
Наш портал неоднократно сообщал, что бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова обвиняют в особо крупном взяточничестве, сопряженном с вымогательством. Его супруге вменяют посредничество при получении взятки.
Общая сумма преступных денег, полученных экс-чиновником, согласно версии следствия, составляет около 2,5 миллионов рублей.
Гособвинение попросило суд назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Татьяне Денисовой — 5,5 лет колонии общего режима.
Комментарии
Господи, какое унижение на старости лет! Неужели оно того стоило?
И что? Как сводки с полей будете каждые полчаса вещать.
Следующая -на тюрьме обед!