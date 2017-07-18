Фото: Amic.ru

Часовой перерыв объявлен в процедуре оглашения приговора бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову.

"Судья объявила часовой перерыв", — сообщает из зала Железнодорожного районного суда корреспондент портала Amic.ru.

Напомним, что судья Надежда Первухина начала зачитывать вердикт в 10:00. Очевидно, что данная процедура растянется еще на несколько часов.

Кроме того, суду предстоит огласить приговор и в отношении супруги бывшего чиновника Татьяны Денисовой.

Наш портал неоднократно сообщал, что бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова обвиняют в особо крупном взяточничестве, сопряженном с вымогательством. Его супруге вменяют посредничество при получении взятки.

Общая сумма преступных денег, полученных экс-чиновником, согласно версии следствия, составляет около 2,5 миллионов рублей.

Гособвинение попросило суд назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Татьяне Денисовой — 5,5 лет колонии общего режима.