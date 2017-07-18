В Республику Алтай доставили солнечные модули для строительства Майминской солнечной электростанции. Как сообщает пресс-служба правительства республики, мощность двух очередей станции составит 20 МВт.

Также сообщается, что инвестор и генеральный подрядчик проекта — группа компаний "Хевел". На заводе этой компании и были изготовлены модули. Всего в Майминский район Республики Алтай доставили уже более 70 тысяч солнечных модулей. Стоимость всего объекта оценивается в 2 млрд рублей.

Запустить в эксплуатацию Майминскую станцию планируется осенью 2017 года. А уже к концу года станция должна поставлять энергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Кстати, она станет первой в России, которую построят на произведенных в стране гетероструктурных модулях. Эти элементы обладают повышенной эффективностью и, по утверждению разработчиков, преобразуют солнечную энергию, даже когда светило скрыто за облаками, пишут "Новости Горного Алтая".

Добавим, это будет уже четвертая станция солнечной генерации.

В 2014 году президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию Кош-Агачскую станцию мощностью 5 МВт. В 2015-м открылась вторая очередь Кош-Агачской станции, а в 2016 году – Усть-Канская СЭС.