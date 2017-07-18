Фото: skyscrapercity.com
Фотографии торговых площадей продуктового рынка, который должен заработать на этой неделе в барнаульском ТРЦ "Европа", опубликовали на форуме skyscrapercity.com.
В настоящее время здесь уже установили торговые павильоны, лавки и витрины. В самом ТРЦ пояснили, что открытие новой торговой площадки должно состояться уже на этой неделе.
Ожидается, что на прилавках появится продукция алтайских производителей. Общая площадь продуктового рынка превысит 1000 квадратных метров.
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