Фото: skyscrapercity.com

Фотографии торговых площадей продуктового рынка, который должен заработать на этой неделе в барнаульском ТРЦ "Европа", опубликовали на форуме skyscrapercity.com.

В настоящее время здесь уже установили торговые павильоны, лавки и витрины. В самом ТРЦ пояснили, что открытие новой торговой площадки должно состояться уже на этой неделе.

Ожидается, что на прилавках появится продукция алтайских производителей. Общая площадь продуктового рынка превысит 1000 квадратных метров.



