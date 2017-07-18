Участники экспертного совещания на площадке Общероссийского народного фронта выступили с предложением создать единую методику расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды (ОДН) в многоквартирных домах, чтобы оградить жильцов от роста платежей. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

На встрече активисты Народного фронта представили результаты мониторинга вновь утвержденных региональных нормативов расходов на ОДН, которые показали, что нормативы по-прежнему существенно отличаются от субъекта к субъекту РФ. Причем, как отмечается, они далеко не всегда экономически обоснованы и во многих случаях приведут к увеличению сумм в платежках, которые граждане получат уже в августе.

Как сообщила член Центрального штаба ОНФ, эксперт рабочей группы "Качество повседневной жизни" Светлана Калинина, мониторинг показал, что почти все регионы выполнили требование правительства РФ и скорректировали к 1 июня 2017 года нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды в многоквартирных домах.

Речь идет о расходах горячей, холодной воды, электроэнергии, а также водоотведении, необходимых для уборки и освещения подъездов и других площадей общего пользования.

Эксперты Народного фронта сравнили нормативы, действовавшие на территории регионов на 1 ноября 2016 года, с актуальными на данный момент. По итогам оказалось, что в среднем нормативы на холодную и горячую воду снизились на 19,5 и 25% соответственно, а на электричество - выросли в два раза, что в целом увеличило сумму платежа за ОДН.

Участники заседания отметили, что нормативы в регионах по-прежнему существенно отличаются друг от друга, хотя и претерпели серьезные изменения. Так, по сравнению с 2016 годом более чем на 90% снизились нормативы потребления горячей воды в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Смоленской области, Еврейской автономной области и Забайкальском крае. При этом более чем на 30% выросли нормативы горячей воды в Калмыкии, Якутии, Иркутской, Белгородской и Воронежской областях.

Нормативы по расходованию электроэнергии на 75–95% снизились в Ингушетии, Дагестане, Хакасии, Татарстане и Забайкальском крае. При этом аналогичные показатели выросли на 200–300% в Красноярском крае, Еврейской автономной области, Курской и Сахалинской областях.

Самые высокие нормативы по электроэнергии были выявлены в ХМАО, Республике Мордовия, Красноярском крае, Тульской области, самые низкие обнаружены в Республике Ингушетия, Тверской области и Республике Крым.

Эксперты ОНФ связывают столь значительные изменения с тем, что ранее нормативы потребления ресурсов на общие нужды в ряде регионов были крайне заниженными и не обосновывались экономически, а к 1 июня 2017 года они были приближены к реальному уровню потребления.

Эксперты ОНФ обратили внимание на то, что нормативы могут устанавливаться произвольно, и многие регионы упростили задачу, применив ко всем домам единый норматив, независимо от особенностей того или иного здания. В то же время заниженные нормативы могут приводить к убыткам управляющих компаний, а завышенные — к увеличению платежей населения.

Например, в Биробиджане (Еврейская автономная область) крупная управляющая компания, которая обслуживает половину жилого фонда города, исключила из квитанций графу "норматив потребления" электричества, горячей и холодной воды на общедомовые нужды.

Как пояснила заместитель главного редактора местного еженедельника "Газета на дом" Елена Голубь, в квитанции указывают только итоговый объем, который в мае этого года увеличился в четыре раза.

"Жители многоквартирных домов не могут сами перепроверить правильность начислений из-за отсутствия в квитанциях нормативов. В результате, например, собственник однокомнатной квартиры метражом 27,6 кв. м должен ежемесячно платить за 1,2 куба холодной воды, потребляемой якобы на общедомовые нужды. Получается, что в 100-квартирном доме на общедомовые нужды потребляется 120 куб. м воды, при том что влажная уборка лестничных площадок и пролетов проводится только один раз в месяц. Думаю, что управляющим компаниям стоит все же понимать, каковы реальные нужды и объемы потребления жильцов конкретного дома", — рассказала Голубь.

Количество категорий домов, для каждого из которых установлен определенный норматив, в субъектах нередко различается в несколько раз, отметили эксперты ОНФ.

Более того, как рассказала Калинина, регионы со схожими условиями тоже порой устанавливают совершенно разные нормативы.

"Мы считаем, что этот вопрос необходимо урегулировать, прежде всего в интересах граждан, потому что именно они в конечном счете оплачивают все услуги. Помочь в этом может разработка единой методики расчета нормативов на ОДН", — подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин неоднократно обращал внимание федеральных и региональных чиновников на то, что ЖКХ — это социально ориентированная отрасль, в которой нельзя допустить резкого неоправданного увеличения платежей и необходимо повышать прозрачность расчетов.

По мнению экспертов ОНФ, местные органы власти должны объяснять жителям, как формируются нормативы и от чего они зависят.

Это должно повысить доверие людей и усилить ответственность лиц, принимающих решения, считают в Народном фронте. Тем более накануне того, как в августе жильцы получат платежки с суммами, рассчитанными по новым нормативам.

Ведь если людям заранее не объяснить, из чего сложились эти платежи, можно предсказуемо получить волну народного возмущения, которая уже поднималась в начале этого года. Тогда в ОНФ поступили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов о том, что с января у них внезапно и резко выросли суммы платежей за ОДН. Это произошло из-за разночтений на местах при трактовке новых требований правительства. В Минстрое России пообещали устранить разночтения в законодательстве, спровоцировавшие рост платежей. Параллельно региональные активисты Народного фронта занялись работой с населением, разъясняя людям, что при увеличении сумм в платежках им следует обращаться с жалобами в ГЖИ.