Фото: vector-z.ru
Корабли, оснащенные лазерным оружием, начал использовать военно-морской флот США в Персидском заливе, передает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.
Военную новинку апробировали, сбив беспилотный летательный аппарат. При этом представители ВМФ США заявили, что лазерное оружие уже не является экспериментальным, а стоит на вооружении.
Отмечается, что главной целью для лазерной пушки являются как раз беспилотники. Оружие стреляет фотонами, которые движутся со скоростью света и нагревают объект до нескольких тысяч градусов.
В связи с этим цели попросту разрушаются. При этом лазерные лучи нельзя разглядеть без специальных устройств, поскольку они находятся вне оптического диапазона.
Лазерная пушка вместе с необходимым оснащением стоит около 40 миллионов долларов. Она запитывается от небольшого генератора. Стоимость одного выстрела оценивается примерно в один доллар.
Комментарии
американцы молодцы, все делают для того, чтобы убивать людей по всему миру, не выходя из своего теплого офиса
О дальности "новейшего" оружия скромно умолчали.
будем делать зеркальные беспилотники. Наш ответ пентагону!
Но зеркальные будут легко определятся радарами
"Но зеркальные будут легко определятся радарами"
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Так еще обиднее!! )
беспилотник все равно транслирует картинку, а потому не может быть невидимым
покрасить серебрянкой делов-то
До беспилотников оно и так не добьет. Слишком велико рассеивание луча с расстоянием.
Тут главное, чтобы после выстрелов лазером, корабли не ушли в космос и не приземлились на Марсе.
"Слишком велико рассеивание луча с расстоянием."
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Как раз особенность лазера - в малом рассеивании луча. Если до Луны не так сильно рассеивается (ок. 300 000 км), то на расстояние 5-10 км...
размер светового пятная наверное равен замеру беспилотника так-то
все-таки 5-10км атмосферы это не до луны в вакууме