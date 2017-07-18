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Корабли, оснащенные лазерным оружием, начал использовать военно-морской флот США в Персидском заливе, передает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

Военную новинку апробировали, сбив беспилотный летательный аппарат. При этом представители ВМФ США заявили, что лазерное оружие уже не является экспериментальным, а стоит на вооружении.

Отмечается, что главной целью для лазерной пушки являются как раз беспилотники. Оружие стреляет фотонами, которые движутся со скоростью света и нагревают объект до нескольких тысяч градусов.

В связи с этим цели попросту разрушаются. При этом лазерные лучи нельзя разглядеть без специальных устройств, поскольку они находятся вне оптического диапазона.

Лазерная пушка вместе с необходимым оснащением стоит около 40 миллионов долларов. Она запитывается от небольшого генератора. Стоимость одного выстрела оценивается примерно в один доллар.