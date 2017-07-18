Лето в разгаре. Дачники собирают первый урожай и придумывают вкусные блюда из свежих овощей. Сейчас идет пора кабачков.

Amic.ru посмотрел, какими рецептами из этих овощей делятся в Instagram, и публикует подборку любопытных инстарецептов.

Фаршированные кабачки

Кабачковые вафли

Кабачковая пицца

Пирог из кабачков с сыром

Простая кабачковая закуска

Маринованные кабачки

Омлет из кабачков