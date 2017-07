....... СУПЕР ВКУСНЯТИНА ИЗ КАБАЧКА ЗА 5 МИНУТ ✔ ИНГРЕДИЕНТЫ: ● Кабачок — 1 шт. ● Фарш — 300 г (любой) ● Помидоры среднего размера — 3–4 шт. ● Репчатый лук — 1 шт. ● Яйца куриные — 2 шт. ● Сметана — 100 г ● Сыр — 100 г(по желанию, можно плавленный) ● Томатная паста — 2 ст. л. ● Соль, перец черный молотый по вкусу ● Масло растительное ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Любой мясной фарш обжариваем в растительном масле на медленном огне. Солим, перчим по вкусу. 2. Репчатый лук измельчаем. Добавляем в сковороду с фаршем и обжариваем. 3. Затем добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим до готовности фарша. Остужаем. 4.Кабачок очищаем от кожуры и семян. Если вы используете совсем молоденький кабачок, то это делать совсем не обязательно. Натираем на крупной терке. Если есть сок, то натертый кабачок отжимаем и выкладываем половину на дно смазанной формы. 5. Сверху, следующим слоем, помещаем готовый обжаренный мясной фарш. Ровно распределяем по всей поверхности. Накрываем оставшимся натертым кабачком. Кабачок немного посолим. 6. Помидоры нарезаем на кружочки и выкладываем поверх кабачка. Яйца взбиваем со сметаной, солим по вкусу. 7. Яично-сметанную смесь выливаем в форму поверх кабачка. 8. Сыр натираем на мелкой терке. Посыпаем подготовленную запеканку. 9. Форму отправляем в духовой шкаф для запекания при температуре 200 градусов на 25–30 минут. 10. Нежнейшая запеканка из кабачка с фаршем готова к вашему столу. ..... #кабачки#рецепт#кулинарнаякнига#готовлюдома#готовлю#готовить#люблюпокушать#еда#закуска#готовлюдома#яповар#люблюготовить#люблюготовить😋#вкуснота#едалюблютебя#пальчикиоближешь#кушаю #объеденье

