Лето в разгаре. Дачники собирают первый урожай и придумывают вкусные блюда из свежих овощей. Сейчас идет пора кабачков.
Amic.ru посмотрел, какими рецептами из этих овощей делятся в Instagram, и публикует подборку любопытных инстарецептов.
Фаршированные кабачки
....... СУПЕР ВКУСНЯТИНА ИЗ КАБАЧКА ЗА 5 МИНУТ ✔ ИНГРЕДИЕНТЫ: ● Кабачок — 1 шт. ● Фарш — 300 г (любой) ● Помидоры среднего размера — 3–4 шт. ● Репчатый лук — 1 шт. ● Яйца куриные — 2 шт. ● Сметана — 100 г ● Сыр — 100 г(по желанию, можно плавленный) ● Томатная паста — 2 ст. л. ● Соль, перец черный молотый по вкусу ● Масло растительное ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Любой мясной фарш обжариваем в растительном масле на медленном огне. Солим, перчим по вкусу. 2. Репчатый лук измельчаем. Добавляем в сковороду с фаршем и обжариваем. 3. Затем добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим до готовности фарша. Остужаем. 4.Кабачок очищаем от кожуры и семян. Если вы используете совсем молоденький кабачок, то это делать совсем не обязательно. Натираем на крупной терке. Если есть сок, то натертый кабачок отжимаем и выкладываем половину на дно смазанной формы. 5. Сверху, следующим слоем, помещаем готовый обжаренный мясной фарш. Ровно распределяем по всей поверхности. Накрываем оставшимся натертым кабачком. Кабачок немного посолим. 6. Помидоры нарезаем на кружочки и выкладываем поверх кабачка. Яйца взбиваем со сметаной, солим по вкусу. 7. Яично-сметанную смесь выливаем в форму поверх кабачка. 8. Сыр натираем на мелкой терке. Посыпаем подготовленную запеканку. 9. Форму отправляем в духовой шкаф для запекания при температуре 200 градусов на 25–30 минут. 10. Нежнейшая запеканка из кабачка с фаршем готова к вашему столу. ..... #кабачки#рецепт#кулинарнаякнига#готовлюдома#готовлю#готовить#люблюпокушать#еда#закуска#готовлюдома#яповар#люблюготовить#люблюготовить😋#вкуснота#едалюблютебя#пальчикиоближешь#кушаю #объеденье
Кабачковые вафли
#доброеутро друзья вот такой зелёный #завтрак🤗 В мультепекаре вафли из кабачков🙈 Не дружит наша семья с ними🙃но для разнообразия можно разочек😉 #рецепт прост кабачки перетереть на терке, посолить☝️отжать сок, смешать мякоть с яйцом и мукой, запекать, есть☺️ Приятного аппетита👌🏻 #готовимдома #мирдолжензнатьчтояем #самсебеповар #пп #пэпэ #точтояем #худею #еда #фотоеды #кбжу #зож #здоровье #лайк #дневникпитания #правильноепитание #диета #спорт #sport #фитнес #fitness #мотивация #фитоняшка #здороваяеда #рецепты #калории #лето #выходные
Кабачковая пицца
Хочу поделиться летним блюдом, сытным и вкусным. Дети, когда увидели,обрадовались-это пицца?! А вот и неет! Это кабачки! Но тоже они им понравились, ни крошки не осталось! Так как начинка кладется готовая, кабачки нарезанные вдоль пластами, лучше обжарить. Зажарка: лук,морковь обжарить, добавить куриную грудку кубиками, полуготовый рис,соус томатный, потушить до готовности. Кабачки выложить на протвинь, сверху с горочкой начинку и хорошо посыпать тертым сыром,запечь. Вкуснооо,за уши не оттянешь! #домашняяеда #кабачки #запеканка #сыр #курица #рис #обед #дом #счастьеесть #радостьжизни
Пирог из кабачков с сыром
Пирог из кабачков с сыром 😊☝🎉🎉🎉 рецепт☝☝☝кабачки небольшие 2 шт нарезать полукольцами, измельчить 1 луковицу и зелень, затем делаем тесто: 4 яйца, мука 150 гр,сыр 50-100 гр на мелкую терку, сахар 0,5чл, соль 0,5чл.Соединяем тесто с овощами, хорошо перемешиваем и в духовку на 180 гр на 45 мин. #лето2017 #кабачки #я#люблю#готовить #вкусно #вкусняшки #нямням#еда#едаеда #домашняяеда#foodphoto#старыедороги#выпечка #овощи#ням#едаялюблютебя #едимдома #едимвкусно#хорошийдень #вечер #foodphoto#goodday #goodphoto #hello✋ #belarus#ужин #домашняяеда #зож#приятногоаппетита #мирдолжензнатьчтояем#пирог#ужин
Простая кабачковая закуска
Кабачок с помидором и сыром кабачок — 280 г лук репчатый — 15 г томат — 100 г сыр — 40 г Приготовление: 1)Кабачок чистим и нарезаем кружочками 1-2 см. 2) Выкладываем кабачок в форму и ставим в духовку на 15 минут. 3)Тем временем нарезаем лук, помидор и натираем сыр. 4)Через 15 минут достаём кабачок и выкладываем на его помидор, лук, сыр (сыр можно добавить через 10 минут после того, как выложите помидоры и лук, для того чтобы он просто растаял. Если хотите запеченный, то добавляйте сразу с помидорами) 5)ставим на 20 минут в духовку Приятного аппетита! #пп #рецепты #ппрецепты #кабачки #худеемвместе #стройность #зож
Маринованные кабачки
Бомбические маринованные кабачки. Если приготовить с утра, то вечером будут готовы. 🌻🌻🌻 На тёрке, ломтиками, нашинковала 2кабачака, примерно по 450гр каждый. Посолила, 1ст.ложка , и оставила на 40мин. Выйдет много жидкости, её слить. Добавить зелень и маринад. Маринад: 2-3зубчика чеснока, 1ст.ложка мёда, можно заменить сахаром, 3ст.ложкт 9% уксуса. Раст.масло примерно 100мл. Чёрный перец по вкусу. Перемешать. Маринад влить в кабачки, тщательно перемешать, накрыть и убрать в холодильник. В течении дня я два раза перемешивала. Приятного аппетита 🍽 #я_хозяюшка #едимдома #домакаквресторане #бешеннаякухня #рецепты_пп #кабачки #времяесть #бронницы
Омлет из кабачков
Диетический омлет с морковью и кабачком на 100грамм — 108.71 ккал Б/Ж/У — 7.41/5.79/6.6 Ингредиенты: Яйцо — 3 шт Кабачок — 80 г Морковь — 80 г Лук — 100 г Цельнозерновая мука — 1 ст. л Сыр нежирный — 40 г Петрушка — 2 ст. л (мелко нарезанной) Оливковое масло — 1 ч. л Приготовление: Разогрейте духовку до 180С. Смажьте квадратную форму для кекса маслом. Застелите форму листом бумаги для выпечки так, чтобы с двух сторон свисали края. Нагрейте немного воды в средней кастрюле на среднем огне. Добавьте натертый кабачок, тертую морковь, измельченный лук и варите, помешивая, в течение 4-5 минут или пока овощи не станут мягкими. Снимите с огня и отставьте в сторону на 10 минут для охлаждения. Смешайте овощную смесь, яйцо, сыр, петрушку и муку в большой миске. Выложите получившуюся смесь в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Выпекайте в духовке в течение 12 минут или до готовности. Выньте из духовки и оставьте на 10 минут для охлаждения. Выньте из формы за свисающие края бумаги и выложите на блюдо, чтобы остудить. Нарежьте на 12 длинных кусочков и подавайте. Приятного аппетита!
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