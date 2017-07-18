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Полиция в Барнауле разыскивает мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в краже вещей из дома.

По данным полиции, злоумышленник, открутив оконную решетку, проник в чужой дом и украл телевизор, продукты питания и шампунь.

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

"В совершении преступления подозревается мужчина 1982 года рождения без определенного места жительства. Известно, что хозяин дома накануне распивал спиртные напитки вместе с подозреваемым", — уточняют в ГУ МВД по региону.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.