Фото: beauly.ru
Полиция в Барнауле разыскивает мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в краже вещей из дома.
По данным полиции, злоумышленник, открутив оконную решетку, проник в чужой дом и украл телевизор, продукты питания и шампунь.
Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
"В совершении преступления подозревается мужчина 1982 года рождения без определенного места жительства. Известно, что хозяин дома накануне распивал спиртные напитки вместе с подозреваемым", — уточняют в ГУ МВД по региону.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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