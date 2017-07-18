Фото: Amic.ru
Мощный ливень обрушился на центральную часть Барнаула днем во вторник, 18 июля.
Потоки воды ударили очень неожиданно, застав врасплох оказавшихся на улице горожан.
При этом ливень сопровождался молниями и раскатами грома.
Напомним, что нестабильная погода с грозами не покидает Барнаул и в целом Алтайский край уже продолжительное время.
Комментарии
Хаарп виноват?
обычный дождь
А Акимфий предупреждал
На балтийской нет воды горячей. Собаку мыть надо
А у нас град идёт
А это просто дождь прошел, нормальный, летний дождь!