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Полиция в Барнауле подозревает молодого местного жителя в хищении более 170 тысяч рублей с чужой банковской карты.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, незаконно используя карту, парень совершал покупки в различных магазинах регионального центра.

"После обращения потерпевшей стороны в полицию стражи порядка оперативно разыскали предполагаемого злоумышленника. На момент задержания у молодого человека было обнаружено при себе четыре тысячи рублей", — констатируют в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.