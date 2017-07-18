Житель Барнаула Руслан Прокопенко поймал на спиннинг щуку весом 12 кг. Рыбачить Руслан вместе со своим отцом отправился на озеро Вольное в окрестностях Заринска в воскресенье, 16 июля 2017 года.

По словам Руслана, длина рыбины от морды до конца хвостового плавника составила 120 см. Вес щуки — 11850 граммов.

"На фото видно, что весы предварительно "оттарированы" в ноль — 330 граммов — это пластиковая подложка, чтобы щука не сваливалась с платформы весов, общий вес щуки в мешке – 11940 граммов, вес мешка – 90 граммов, т.е. вес щуки нетто – 11850 граммов", — поясняет рыбак.

Рыбаки предполагают, что возраст этой чудо-рыбы – 24 года и называют ее "хозяйкой озера".

"Если верить ихтиологам, что щука в благоприятный год на хорошей кормовой базе набирает по полкилограмма веса, то возраст этой Хозяйки озера порядка 24 лет. Да и вела себя эта щука в озере как Хозяйка", — рассказал Руслан.

По его словам, щука приложила немало усилий, чтобы не дать себя поймать, но мужчины оказались сильнее. Приводим подробный рассказ рыбака:

"На спиннинге я почувствовал легкий удар и как будто за бревно зацепился. Сколько времени нам потребовалось с отцом, чтобы её достать в лодку — я не могу сказать. Как только она появилась из глубины и я смог глазами оценить её размеры, время для меня остановилось. Щуку достаточно быстро (почти сразу) удалось подвести к лодке и завести под переднюю часть рыбы подсачек (размеры подсачека оказались для неё маловаты)... Щука в подсачек вошла меньше чем наполовину... Паника, что Хозяйка в любой момент может уйти, нарастала. Я где-то читал и слышал ранее, что щук берут за глаза. Щука была спокойна, и я попытался взять её за глаза. Только коснулся, вот тут она и показала, на что способна...

Дернулась так, что сломала подсачек и ушла в глубину. Сколько времени после этого спиннинг гнулся дугой, трещал стопор катушки - я не могу сказать. Может, минут 10, может, минут 15, а может, и больше. То я вытягивал щуку к поверхности, то она уходила на глубину, заставляя дугой сгибаться спиннинг. Пару раз щука уходила под центром лодки на другую сторону, и приходилось хлыстом спиннинга "провожать" её под водой, чтобы не дать сломать спиннинг.

Метрах в пятидесяти от нас на лодке кидал спиннинг другой рыбак. Заметив нашу борьбу со щукой, предложил свою помощь, сказал, что у него большой подсачек и он сможет помочь. Однако, когда он к нам подплыл вплотную и увидел размеры щуки, оказалось, что и его подсачек слишком мал для Хозяйки.

Ещё через какое-то время нашей борьбы мне удалось подвести щуку вплотную к лодке. Держа вдвоем руками поломанный подсачек, нам с папой удалось подвести его под щуку и перевалить её через борт в лодку. Вот так нам и достался этот трофей. Сидя над щукой, мне сполна удалось ощутить её силу и мощь. Только благодаря тому, что её морда была под одним деревянным сиденьем, а хвост под другим, и эти сиденья жестко закреплены между бортами надувной лодки, щука осталась в лодке".

Руслан подчеркивает, что при разделке рыбы ее желудок оказался пустым. Возможно, именно поэтому Хозяйка и попалась на крючок.

Барнаульцу очень хочется оставить память о таком трофее:

"Если бы знал таксидермиста, то заказал бы чучело. А так пришлось голову поместить в соль (надеюсь найти специалиста или, в крайнем случае, придется самому оформить трофей)". Туловище же рыбы поделили на троих: Руслану, его сестре и отцу. Сейчас семья думает, что из неё готовить. Больше склоняются к котлетам: говорят, вкусные получаются.

Кстати, Руслан интересуется у читателей портала, что можно сделать из головы щуки, чтобы и память оставить, и красиво было.