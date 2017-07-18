Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Массовые нарушения земельного законодательства выявлены на территории Алтайского края в первой половине 2017 года.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении Россельхознадзора, среди нарушений значатся неиспользование земель, организация несанкционированных свалок, повреждение защитных лесных насаждений и снятие плодородного слоя.

Всего речь идет о 165 нарушениях норм законодательства. Так, зарастание и неиспользование участков зафиксировано в Немецком национальном, Бурлинском, Тальменском, Мамонтовском, Бийском, Новичихинском, Топчихинском, Петропавловском районах.

Собственников и арендаторов земельных участков сельхозназначения оштрафовали на общую сумму 490 тысяч рублей.

В плане нарушений требований по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора отметились сельсоветы в таких районах, как Ребрихинский, Шипуновский, Бийский, Первомайский и Змеиногорский.

Впрочем, есть и районы-отличники. Например, несанкционированных свалок не выявлено на территории Усть-Пристанского, Тогульского и Чарышского районов.

Еще одним распространенным нарушением земельного законодательства является повреждение лесонасаждений на землях сельскохозяйственного назначения. Всего зафиксировано 25 подобных фактов. На виновных наложены штрафы и выданы предписания об устранении несоответствий нормам закона.

Всего сотрудниками регионального управления Россельхознадзора за шесть месяцев текущего года было проконтролировано 717,3 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения. На нарушителей наложено штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей.