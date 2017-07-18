В Алтайском крае аттестаты не получили 173 одиннадцатиклассника. Об этом порталу Amic.ru рассказали в министерстве образования и науки Алтайского края.

Русский язык и математику не смогли сдать 15 человек, 158 не сдали математику в основные сроки и резервные дни. "Неуды" по основным предметам получили около 1,5% выпускников региона. Это меньше, чем в 2016 году — тогда на пересдачу пришло около 2% одиннадцатиклассников.

"У школьников есть возможность пересдать дисциплины в сентябре 2017 года. В это время пройдет этап для школьников, которые не прошли ГИА по уважительной причине, например болезни, и для тех, кто получил двойки по русскому языку и математике", — рассказала порталу Amic.ru главный специалист отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края Юлия Колмагорова.

Сколько школьников не смогут получить аттестат, будет известно после 16 сентября.

Напомним, ЕГЭ сдавали более 12 тысяч школьников. Алтайские выпускники показали довольно высокие результаты. Так, увеличилось количество "стобалльников". В 2017 году в регионе зарегистрировали 90 стобалльных работ, это на 28 больше, чем в прошлом году.

Также в этом году по сравнению с 2016-м произошло увеличение среднего балла по восьми предметам. Это русский язык, физика, информатика, химия, история, литература и иностранные языки.