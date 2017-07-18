Фото: Amic.ru

Экс-заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов, которому инкриминируют совершение должностных преступлений, признан виновным, сообщает из зала Железнодорожного районного суда Барнаула корреспондент портала Amic.ru.

Суд признал бывшего чиновника виновным по всем четырем эпизодам дела. Аналогичное решение суд принял в отношении супруги экс-заместителя главы региона Татьяны Денисовой.

В зал судебного заседания вошел конвой. Перед тем, как огласить приговор в отношении четы Денисовых, судья Надежда Первухина объявила получасовой перерыв.

Юрия Денисова обвиняют в особо крупном взяточничестве, сопряженном с вымогательством. Его супруге вменяют посредничество при получении преступных денежных средств.

Согласно версии следствия, всего Денисов получил взяток на сумму около 2,5 млн рублей.

Сторона государственного обвинения ранее просила суд назначить экс-чиновнику наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Татьяне Денисовой — 5,5 лет колонии общего режима.