Лесная холдинговая компания "Алтайлес" сообщает о том, что в целях повышения качества обслуживания организована бесплатная "горячая линия". Предложения, замечания о качестве производимой продукции, услугах, а также нарушениях лесного законодательства принимаются круглосуточно по номеру 8-800-700-20-67.

В "Алтайлесе" отмечают, что "горячая линия" нужна для оперативной обратной связи с клиентами, а также любыми заинтересованными лицами. Все голосовые сообщения рассматривает руководство компании. В случае подтверждения фактов продажи некачественного товара, недобросовестного оказания услуг или нарушения лесного законодательства будут приниматься соответствующие кадровые решения.

Телефон горячей линии: 8-800-700-20-67

Отправить отзыв, предложение, замечание можно и по адресу электронной почты: claim@altailes.com