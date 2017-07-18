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Новости

Альфа-банк официально выходит из Ассоциации российских банков

, ИА "Амител"
Альфа-банк обвиняет руководство АРБ в неудовлетворительной работе

Альфа-банк официально заявил о выходе из Ассоциации российских банков. Соответствующее заявление поступило в редакцию ИА "Амител" 18 июля 2017 года.

При этом в банке отмечают, что с 1991 года Ассоциация российских банков проводила большую работу по оказанию помощи своим членам, становлению и развитию банковского дела и решению проблем, возникающих в финансовом секторе экономики России, однако в последние годы эффективность ее деятельности снизилась.

По мнению Альфа-банка, во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое не только перестало учитывать интересы членов Ассоциации – кредитных организаций, но и "заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами", говорится в заявлении.

Также отмечается, что критика Ассоциацией ряда законодательных инициатив, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников "препятствует росту престижа банковской системы, доверия клиентов, развитию конкуренции на финансовом рынке и приводит к ухудшению качества оказываемых банковских услуг".

"Мы считаем, что уровень конкуренции на финансовом рынке определяется не количеством кредитных организаций, а их качеством: банки, которые лишились капитала либо систематически нарушают требования действующего законодательства, должны удаляться с рынка", — говорится в заявлении Альфа-банка. Также указывается на то, что президент Ассоциации в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами и зачастую его решения носят "популистский характер".

Альфа-банк не исключает, что в ближайшее время будет создано новое профессиональное банковское объединение "в целях развития банковского сектора экономики Российской Федерации, представления наших интересов перед Банком России и государственными органами, выработки совместных решений по интересующим вопросам банковской деятельности, совершенствования законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций".

Напомним, 17 июля стало известно, что о выходе из АРБ заявили восемь крупнейших российских банков. При этом глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что Ассоциация работает на пиар одного человека. Сам Греф готов поддержать другие банки в решении создать другую банковскую ассоциацию, которая будет отстаивать интересы банков.

Еще в марте 2017 года Альфа-банк заявил о приостановке своего членства в АРБ. Его позиция объяснялась несогласием с основными тезисами годового доклада Ассоциации. Тогда же в Альфа-банке подчеркнули, что поддерживают усилия ЦБ по очищению банковской системы.

Ассоциация российских банков — негосударственная некоммерческая организация, которая выражает интересы банковского сообщества. В Ассоциацию входят 608 участников, в том числе 405 кредитных организаций.

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Комментарии

18.07.2017 15:24
- гость -

Не хотят платить дань армянину.

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