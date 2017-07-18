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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании нового государства — Малороссия, которое станет преемницей Украины.

"Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", — цитирует главу ДНР "Интерфакс".

Столицей Малороссии он назвал город Донецк. Что касается Киева, то ему отводится роль историко-культурного центра. Государственным флагом Малороссии станет флаг Богдана Хмельницкого.

Захарченко также подчеркнул, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики исходят из того, что именно ЛНР и ДНР "остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть".

Также глава ДНР отметил, что во избежание хаоса он предлагает ввести чрезвычайное положение на три года.

"Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход", — добавил Захарченко.