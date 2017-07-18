Вторник, 18 Июль, 15:53

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,07
€ 67,62
Brent
$ 51,5
21°
Обь
268см +16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Жизнь россиян улучшилась в 2017 году – опрос ВЦИОМ

, ИА "Амител"
В 2017 году россияне заявляют об улучшении в своей личной жизни и ситуации в стране в целом

Фото: Pa-journal.com

Жизнь россиян в 2017 году улучшилась по сравнению с 2016 и 2015 годами. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в этом году россияне склонны видеть улучшение в своей личной жизни и ситуации в стране в целом.

Как отмечают организаторы опроса, индекс оценки личной жизни в июне 2017 года достиг 59 пунктов. Между тем в  2016 году он достигал всего 38 пунктов, а летом 2016 года — 46.

Индекс оценки ситуации в стране в 2017 году вырос до 34 пунктов. Год назад он показывал минус 3 пункта, а в 2015 — 18 пунктов.

Между тем оптимистичные ожидания насчет будущего своей страны по-прежнему невысоки: минус 39 пунктов. Но все-таки это выше, чем в 2016 и 2015 годах: минус 48 пунктов и минус 42.

По словам руководителя Департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период уверенного выхода из "штопора". Год назад многим россиянам казалось, что наступила "черная полоса".

"Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились во мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений", — подчеркнул Львов.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.07.2017 15:39
- гость -

Работа продавцом за прилавком до 22-23 часов и охранником жизнь сильно не улучшит.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:51
Кто такой Юрий Денисов и чем он известен? 20
15:31
Жизнь россиян улучшилась в 2017 году – опрос ВЦИОМ 1
15:22
Юрия Денисова приговорили к восьми годам строгого режима 10
15:13
Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия 7
15:02
На пересдачу: в Алтайском крае 173 школьника не получили аттестаты 0
14:58
Альфа-банк официально выходит из Ассоциации российских банков 1
14:43
Бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова признали виновным 5
14:31
Автомобиль перевернулся на шоссе Ленточный бор в Барнауле. Фото 0
14:22
Свалки и зарастание полей: 165 нарушений выявили на землях Алтайского края 2
14:16
Оладьи, вафли и пицца: дачные инстаблюда из кабачков 0
14:04
"Царь-щуку" весом 12 кг поймал на спиннинг житель Алтайского края 11
13:50
Молодой барнаулец похитил с чужой банковской карты 170 тысяч рублей 0
13:33
Дорога ушла из-под колес: смотрим, как дожди докучают водителям в Барнауле 1
13:22
Бездомный в Барнауле через окно украл телевизор, продукты и шампунь 1
13:12
Дождь стеной: центр Барнаула накрыло мощным ливнем. Видео 7
13:03
Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии 0
12:56
ОНФ: новые нормативы на ОДН в регионах могут привести к росту платежей 3
12:42
Американский флот применил лазерное оружие в Персидском заливе 17
12:31
Фотоновости. Новый продуктовый рынок готовят к открытию в ТРЦ "Европа" 3
12:22
Бийские единороссы выдвинули кандидатов в депутаты гордумы 6
12:13
Республика Алтай будет торговать солнечной энергией оптом 19
12:01
Приговор с перерывом: на оглашении вердикта Денисову взяли часовую паузу 15
12:00
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи: почему стоит посетить южный курорт? 3
11:52
Квадроцикл против микроавтобуса: двое жителей Бийска устроили ДТП в Горном 0
11:43
Шоу и отдых: вспоминаем, кто из звезд посетил Алтай этим летом 0
11:33
Трехлетний ребенок утонул в водопроводном люке в Красноярске 0
11:30
"Уральские авиалинии" дарят скидку 30% на полеты в "бархатный сезон" 1
11:21
Сукачев, Мережко и другие гости "Шукшинских дней" прилетели на Алтай 6
11:14
Digital-агентство Медиагруппы ФМ Продакшн ищет таланты 3
11:05
"Миньон-Саакашвили" насмешил пользователей соцсетей 2
11:00
"Галэкс" вновь подтвердил статус партнера Schneider Electric 0
10:51
Фотоновости. Бывшему вице-губернатору Денисову начали выносить приговор 2
10:38
Житель Алтая попался на выращивании сотен кустов мака 3
10:30
Приобрести квартиру в центре Барнаула возможно за миллион рублей 0
10:29
Греф объяснил причины выхода крупных российских банков из АРБ 4
10:17
Серебристые облака: уникальное небесное явление заметили жители Барнаула 4
10:08
Фотоновости. Мусоровоз слетел с дороги в Барнауле 0
10:00
Сладкие скидки: новый отдел кондитерской сети "Форне" откроется 20 июля 1
09:52
Премьера седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по просмотрам 0
09:48
Гроза над ночным Барнаулом: удивительные фото разгула стихии 4
09:37
Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" откроют в Барнауле 1
09:27
Фотоновости. Полиция задержала жителя Новоалтайска с килограммом гашиша 0
09:19
Газ возвращается в дома жителей Солнечной Поляны в Барнауле 0
09:10
Как барнаульцам провести "Шукшинские дни на Алтае"? Инфографика 0
09:08
Фотоновости. Град небывалой величины выпал в Алтайском крае 9
08:57
Почему не надо бояться колледжей и чему в них учат? 0
08:48
Не так сложно изменить общество, сложно изменить себя: вечные фразы Манделы 8
08:34
Медведей – по следам: как в Алтайском крае считают охотничьих животных 0
08:30
"Грандиозный праздник лета в ДНС" пройдет 22 июля 1
08:22
По стопам Столыпина: Алтайский край — пример успешного развития территории 51
08:07
Ниже некуда: продажи iPhone 7 Plus в России достигли исторического минимума 15
08:00
Как не стать заложником долгостроя? 1
07:45
Иисус Христос и Натали Гончарова: фото необычного парка скульптур в Бийске 1
07:24
Просто не будет. Спроси, что тебя ждет, у Евгения Евтушенко 1
07:03
Коттедж посреди соснового бора продают в Барнауле за 12 млн рублей 0
06:44
Идеальный час: ученые назвали самое подходящее время для завтрака 0
06:23
Грозы, град и 25 градусов тепла ждут жителей Алтайского края 18 июля 0
06:01
Бывшему вице-губернатору Алтайского края Денисову 18 июля выносят приговор 8
05:43
Минобороны РФ открыло секретные архивы с документами об освобождении Польши 0
04:01
Пять миллионов рублей: бывший муж судьи назвал стоимость свадьбы их дочери 17
03:01
ФСБ сообщила о многокилометровой очереди желающих попасть в Крым украинцев 3
02:01
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4,2% 1
01:32
Житель США окончил школу в 97 лет и намерен поступить в колледж 0
00:50
Смотрим, что бывает, если 11 раз не ответить на звонок девушки 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.