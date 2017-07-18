Жизнь россиян в 2017 году улучшилась по сравнению с 2016 и 2015 годами. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в этом году россияне склонны видеть улучшение в своей личной жизни и ситуации в стране в целом.

Как отмечают организаторы опроса, индекс оценки личной жизни в июне 2017 года достиг 59 пунктов. Между тем в 2016 году он достигал всего 38 пунктов, а летом 2016 года — 46.

Индекс оценки ситуации в стране в 2017 году вырос до 34 пунктов. Год назад он показывал минус 3 пункта, а в 2015 — 18 пунктов.

Между тем оптимистичные ожидания насчет будущего своей страны по-прежнему невысоки: минус 39 пунктов. Но все-таки это выше, чем в 2016 и 2015 годах: минус 48 пунктов и минус 42.

По словам руководителя Департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период уверенного выхода из "штопора". Год назад многим россиянам казалось, что наступила "черная полоса".

"Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились во мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений", — подчеркнул Львов.