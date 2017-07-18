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Экс-заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов приговорен к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Его супруга Татьяна Денисова получила пять лет и один месяц условного срока.

Ранее 18 июля Железнодорожный районный суд Барнаула признал Денисова виновным в особо крупном взяточничестве, сопряженном с вымогательством. Жену бывшего чиновника признали виновной в посредничестве при получении преступных денег.

Теперь судья огласила избранное в отношении них наказание.

Также суд приговорил Денисова к штрафу в размере 4,5 млн рублей, а его жену – к штрафу в 1,7 млн рублей.

Напомним, что общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.

Сторона государственного обвинения ранее просила суд назначить экс-чиновнику наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Татьяне Денисовой — 5,5 лет колонии общего режима.