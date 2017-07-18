Фото: Amic.ru
Экс-заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов приговорен к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Его супруга Татьяна Денисова получила пять лет и один месяц условного срока.
Ранее 18 июля Железнодорожный районный суд Барнаула признал Денисова виновным в особо крупном взяточничестве, сопряженном с вымогательством. Жену бывшего чиновника признали виновной в посредничестве при получении преступных денег.
Теперь судья огласила избранное в отношении них наказание.
Также суд приговорил Денисова к штрафу в размере 4,5 млн рублей, а его жену – к штрафу в 1,7 млн рублей.
Напомним, что общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.
Сторона государственного обвинения ранее просила суд назначить экс-чиновнику наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Татьяне Денисовой — 5,5 лет колонии общего режима.
Комментарии
поделом
другим чинушам наука
зачем дедку строгача то влепили? общака вполне достаточно было бы
т.е. он украл больше Савинцева, которого не посадили? Или у Савинцева друзья круче?
18.07.2017 15:28
- гость -
Вымогательство сопряжено, это более высокая тяжесть общественноопасного деянния.
18.07.2017 15:28
- гость -
т.е. он украл больше Савинцева, которого не посадили? Или у Савинцева друзья круче?
Адвокат у Савинцева круче. Несравнимо круче. А Денисова, такое ощущение, что адвокаты и посадили.
Савинцев борзыми щенками брал, а этот деньгами
Приведу тут одно из самых, наверное, известных высказываний Ли Куан Ю: «Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что». Пример Сингапура - не исключение, а, скорее, правило. Во всех странах с низкой коррупцией действует жесткое антикоррупционное законодательство. И если кого поймают на крупных взятках, то посадят. Просто чиновники, оценивая свою функцию Benefit – p*Punishment, понимают, что вероятность обнаружения и соответствующее наказание будут велики, поэтому и не берут взятки изначально. Страх сесть тут является ключевым фактором, который определяет отсутствие коррупции.
У Савинцева статья другая - превышение служебных полномочий, кажется. Да и участки вернули городу, то есть ущерб возмещен. У Денисова, наверно, статья посерьезнее, да и раскаяния как-то не видно.
Интересный поворот.
Большего всего удивило и в тоже время порадовало (не уверен что этично так выражаться, но всё же), то что штраф превысил сумму доказанного хищения, точнее вымогательства.
Х О Р О Ш О -ЗАВТРА СНЕГ ПОЙДЕТ !!!