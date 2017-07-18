Компания Tele2 дает поклонникам сериала "Игра престолов" возможность подписаться на сериалы онлайн-кинотеатра "Амедиатека" в приложении Tele2 TV. Первая серия седьмого сезона уже вышла и доступна абонентам.

Tele2 открыла в своем приложении новый раздел с сериалами. За 18 рублей в сутки пользователи получат доступ к популярному онлайн-сервису "Амедиатека". Клиенты Tele2 уже посмотрели первую серию нового сезона "Игры престолов" 17 июля. Примечательно, что интернет-трафик в приложении не тарифицируется.

Сегодня сериальный контент доступен владельцам устройств с операционной системой Android, пользователи телефонов на iOS смогут воспользоваться приложением уже в конце месяца.

"Запуск нового раздела с сериалами мы приурочили к выходу очередного сезона всемирно известной саги "Игра престолов", чтобы пользователи Tele2 TV смогли увидеть новые серии в день российской премьеры. Партнерство с онлайн-сервисом "Амедиатека" позволяет предоставить нашим клиентам популярный контент по минимальным ценам. Кроме сериалов, пользователям Tele2 TV доступен обширный каталог фильмов, включая новинки, вышедшие в кинотеатрах", — рассказал заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Помимо нового раздела сериалов, многофункциональное приложение Tele2 TV содержит подписку "Телевизор", которая позволяет смотреть телевизионные каналы, и "Кинозал" с отечественными и зарубежными фильмами.

За год число зрителей Tele2 TV выросло в 2,5 раза. Самый популярный раздел приложения – "Телевизор", его смотрят 83% пользователей приложения. На втором месте − подписка "Кинозал", она подключена у 29% клиентов. Детский контент смотрят 4% подписчиков, а разовые покупки фильмов совершают около 1% абонентов.

"Мы рады расширению нашей дистрибуции в мобильных сетях и началу сотрудничества с Tele2. Знаково, что проект стартовал в день выхода нового сезона "Игры престолов" − самого популярного сериала на планете, ставшего настоящим феноменом современной массовой культуры. Мобильные приложения "Амедиатека" и партнерство с мобильными операторами − одно из самых быстроразвивающихся направлений деятельности нашей компании. Наша подписка в приложении Tele2 TV будет расширяться и постоянно пополняться новыми сериалами", — рассказал генеральный директор "АМЕДИА ТВ" Денис Горшков.

Аудитория Tele2 TV в основном пользуется приложением на смартфонах: они составляют 88% от общего числа устройств, а на планшеты приходится 12%. В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: с этих устройств Tele2 TV смотрят 84% абонентов, доля iOS – 16%.

Приложение Tele2 TV доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. Подробнее о сервисе Tele2 TV можно узнать на сайте компании.