Алтайские врачи получают в среднем 36,7 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщила министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова. Этот вопрос мы адресовали ей после заявления депутата регионального Заксобрания, справедливоросса Василия Железовского.

"По данным на 1 июля 2016 года, средняя зарплата врачей в Алтайском крае составляет 36 тысяч 750 рублей, среднего медицинского персонала — 19 тысяч 924 рубля, младшего медицинского персонала — 11 тысяч 613,7 рубля", — рассказала Ирина Долгова.

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Также она дала комментарий по зарплатам медиков в Каменском районе. Напомним, Василий Железовский на последней июньской сессии АКЗС попросил правоохранительные органы проверить заработные платы медиков в районе.

"Я знаком с ситуацией в Алтайской краевой психиатрической больнице № 2 в Камне-на-Оби, в ЦРБ Каменского района. Меня пытаются убедить в том, что средняя заработная плата в них – 15 тысяч рублей. Но я не вижу тех "золотых" медсестер, которые столько получают. Например, медсестра высшей категории, работая в детской реанимации роддома, получает около 10 тысяч рублей. Чтобы зарабатывать 14 тысяч рублей, она должна трудиться на ставку 154 часа в месяц, плюс 101 час подработки, то есть фактически жить на работе", — заявил тогда Железовский.

По состоянию на 1 июня 2017 года в КГБУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница № 2" средняя заработная плата среднего медицинского персонала сложилась в размере 12 тысяч 364 рублей. Размер средней заработной платы среднего медицинского персонала в КГБУЗ "Каменская ЦРБ" составил 15 тысяч 825,1 рубля, сообщила в ответ на нашу просьбу прокомментировать заявление депутата Ирина Долгова.

При этом в аналогичных медицинских организациях, таких как КГБУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница № 1", КГБУЗ "Алейская ЦРБ", КГБУЗ "Славгородская ЦРБ", средняя заработная плата у среднего медицинского персонала составила соответственно 16 тысяч 385,4 рубля, 17 тысяч 187,2 рубля, 20 тысяч 997,6 рубля. В Минздраве добавили, что коэффициент совместительства у среднего медицинского персонала в краевой психиатрической больнице составляет 1,3, каменской ЦРБ — 1,2.

При этом Ирина Долгова подчеркивает, что заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, в том числе и работников одной специальности, занимающих одинаковые должности.

Так, например, размер средней зарплаты медицинских сестер акушерского отделения каменской ЦРБ за январь-май 2017 года варьируется в пределах от 12 до 21 тысячи рублей, у акушерок — в пределах 11-24 тысяч. В Алтайской краевой психиатрической больнице № 2: зарплата палатных медсестер — 9-15 тысяч рублей, медсестер приемного покоя — 10-16 тысяч рублей, медсестер процедурной — 8-17 тысяч.

Также Железовский просит проверить сокращение в два раза штата и койко-мест в местном роддоме.

"Преобразования, происходящие в настоящее время в службе родовспоможения, не предполагают закрытия родильного дома в КГБУЗ "Каменская ЦРБ". Родильный дом функционирует и принимает беременных и рожениц в соответствии с действующей маршрутизацией, с учетом степени акушерского и перинатального риска. Пациенты с высоким риском осложнений направляются на родоразрешение в медицинские организации третьего уровня, находящиеся в Барнауле", — ответила министр.