Суд вынес экс-заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову весьма суровый приговор. Такое мнение высказал алтайский политолог Михаил Литвинов в беседе с корреспондентом ИА "Амител" .

"Приговор, однозначно, весьма и весьма суровый. Если вспоминать истории федерального уровня, например, с Министерством обороны, то там за получение нескольких миллиардов был условный срок. Складывается впечатление, что суд примерно в одних и тех же ситуациях, но с разными суммами, действует по принципу: чем больше сумма, тем меньше срок, и наоборот. Но подчеркну: это лишь эмоциональная оценка, ведь все материалы дела нам недоступны", — прокомментировал Михаил Литвинов.

Он отметил, что ожидал значительно менее сурового срока. Учитывая его возраст, состояние здоровья, небольшое количество эпизодов, которые ему инкриминировали, — 1,5 года условно.

Суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Алтайского края, бывшему начальнику Главного управления образования и молодежной политики Юрию Денисову во вторник, 18 июля. Его признали виновным в получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах, с вымогательством (п. "в" ч.5 ст. 290, п. "б" ч.5 ст. 290, ч.4 ст. 290, ч.6 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновника приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима и штрафу в размере 4,5 млн рублей. Прокуратура просила для него 10 лет.

По версии следствия, Денисов получил незаконно более 2,5 миллионов рублей.

Супруга Денисова Татьяна получила пять лет и один месяц условного срока и штраф в 1,7 млн рублей. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве и посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).