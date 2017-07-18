Фото: Андрей Луковский
Барнаул принимает Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" — во вторник, 18 июля, звездные гости мероприятия посетили памятник великому алтайскому писателю, режиссеру и актеру.
К монументу Василия Макаровича, помимо именитых гостей фестиваля, среди которых были режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, по традиции пришло большое количество горожан.
Праздничному настроению не помешал даже проливной дождь, добавивший мероприятию дополнительной лирики.
Напомним, фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" продлится до 22 июля.
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