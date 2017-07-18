Фото: Андрей Луковский

Барнаул принимает Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" — во вторник, 18 июля, звездные гости мероприятия посетили памятник великому алтайскому писателю, режиссеру и актеру.

К монументу Василия Макаровича, помимо именитых гостей фестиваля, среди которых были режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, по традиции пришло большое количество горожан.

Праздничному настроению не помешал даже проливной дождь, добавивший мероприятию дополнительной лирики.

Напомним, фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" продлится до 22 июля.