Открывшиеся 18 июля "Шукшинские дни на Алтае", которые традиционно стартуют около памятника нашему знаменитому земляку Василию Макаровичу, продолжились "Литературным перекрестком". В библиотеке имени Вячеслава Шишкова прошла презентация уникального сборника "Роман-газеты", который был издан к 80-летию Алтайского края и включает в себя произведения писателей нашего региона. Здесь можно прочитать прозу и стихи как известных авторов — Василия Шукшина, Вячеслава Шишкова, Георгия Гребенщикова, так и наших современников. Представить спецвыпуск, изданный ограниченным тиражом в 3 тыс. экземпляров, которые разойдутся по библиотекам края, в краевую столицу приехал главный редактор издания Юрий Козлов.

"Роман-газета — это уникальный журнал: за 90 лет существования через его традиции прошла советская и российская литература. Этот проект дешевой книги для народа разросся очень мощно. Данный номер мы делали с литературными общественниками Алтайского края, он по-своему уникален, потому что здесь можно познакомиться не только с творчеством авторов, но и еще через их произведения понять, как менялась психология людей, как менялось время, как жили в Алтайском крае — он дает целостную картину жизни", — рассказал главный редактор журнала "Роман-газета" Юрий Козлов.

После презентации издания к собравшимся любителям литературы вышел известный писатель, победитель российской национальной премии "Большая книга" Евгений Водолазкин. Ранее организаторы фестиваля запустили конкурс на лучший вопрос этому автору, и 18 июля победители получили из рук писателя книги с его произведениями.

"Любовь к русской литературе присутствует постоянно в наших сердцах, и вершина нашей культурной жизни – "Шукшинские дни на Алтае" – является тому подтверждением. Каждый год думаем, советуемся, как сделать наполнение этой недели более глубоким, содержательным и понятным нашим людям", — прокомментировал губернатор Александр Карлин.

Напомним, что среди звезд, посетивших "Шукшинские дни", в этом году кроме Евгения Водолазкина можно будет увидеть режиссёра Виктора Мережко, заслуженную артистку России Марину Яковлеву, заслуженного артиста Республики Беларусь Анатолия Котенёва, актёра театра и кино Ивана Кокорина, внучку Василия Шукшина Анну и многих других. Все они должны собраться на открытии кинофестиваля, которое пройдет сегодня у театра драмы, а начнется в 18:00.