Поклонники сериала "Игра престолов" радуются встрече с любимыми героями. 16 июля в США, а 17 июля в России показали первую серию седьмого сезона. Как уже писало ИА "Амител" , она побила собственный рекорд по количеству просмотров и подняла много шума в социальных сетях.
Международный стартап CupoNation провел исследование популярности "Игры престолов" в соцсетях и выяснил, какие великие дома Вестероса и актеры саги пользуются наибольшим интересом у поклонников в Facebook, Twitter и Instagram.
Оказалось, что наибольшей популярностью у фанатов сериала пользуется дом Старков. На протяжении всех сезонов сериала именно семейство Старков оставалось одним из самых обсуждаемых героев в интернете. Семья набрала в общей сложности 19,37 миллиона подписчиков в Instagram, Facebook и Twitter.
При этом наибольшей любовью у фанатов пользуется Санса, которую сыграла Софи Тёрнер. Актриса набрала 8,4 миллиона подписчиков в соцсетях.
При этом интересно, что Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, набрал всего 1,93 миллиона подписчиков. А ведь именно Джон Сноу самый популярный персонаж по числу запросов в Google.
Надо сказать, что актрисы "Игры престолов" вообще оказались популярнее актеров.
|ТОП-5 самых популярных актеров "Игры престолов"
|1
|Эмили Кларк
|Дейенерис Таргариен
|12,2 млн подписчиков
|2
|Софи Тёрнер
|Санса Старк
|8,4 млн подписчиков
|3
|Мэйси Уильямс
|Арья Старк
|7,3 млн подписчиков
|4
|Питер Динклэйдж
|Тирион Ланнистер
|3,3 млн подписчиков
|5
|Джейсон Момоа
|Кхал Дрого
|2,8 млн подписчиков
На втором месте по числу подписчиков семейство Таргариенов, за жизнью которых в соцсетях "следят" 12,2 млн человек. На третьем — Ланнистеры с 6,3 млн подписчиков, а на четвертом — Тиреллы, собравшие 1,4 млн подписчиков.
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