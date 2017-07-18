Фото: barnaul.org

Строительство третьего малаховского кольца в районе ТЦ "Волна" стартовало в Барнауле, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

В настоящее время компания-подрядчик в лице ООО "АлтайДорСтрой" приступила к устройству земляного полотна на будущей развязке.

Одновременно с этим начались подготовительные работы по переносу коммуникаций и удалению насаждений на месте работ.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что основные работы на кольце планируется выполнить в 2017 году. Окончательным сроком завершения строительства объекта значится лето 2019 года.

Что касается стоимости реализации данного проекта, то она составляет 192 миллиона рублей. Эти средства в равных долях выделяются городом, а также компаниями "Первый" и "Ашан".