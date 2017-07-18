Первая серия седьмого сезона "Игры престолов"

17 июля вышла первая серия нового сезона популярного сериала "Игра престолов". Флешмобы и множество эмоций поклонников фильма – смотрим, как прошла премьера первой серии нового сезона в России и мире.

#киновметро #играпрестолов7сезон #играпрестолов #фотографнамероприятие #фотографмосква #buzinknows A post shared by Andrey Buzin (@aabuzin) on Jul 18, 2017 at 1:10am PDT

#киновметро #играпрестолов7сезон #играпрестолов #фотографнамероприятие #фотографмосква #buzinknows A post shared by Andrey Buzin (@aabuzin) on Jul 18, 2017 at 1:08am PDT

#едапрестолов #пиццатемпо #пиццерияминск #pizzatempo #minsk #минск #пиццаминск #играпрестолов #играпрестолов7сезон пицца престолов A post shared by Masha Shkodova (@m_shkodova) on Jul 18, 2017 at 12:56am PDT

Вот он, долгожданный 7сезон.Война начинается😈😈😠игра престолов 🙌🙌🙌🙌🙌🙏🙏🙏🙏#играпрестолов7сезон A post shared by Алиса (@alisa.gai) on Jul 17, 2017 at 8:47pm PDT

Урааа!!! Кричала добрая половина населения мира, и я в том числе😆😅😂 Начало просто супер👌👍 #играпрестолов #играпрестолов7сезон #никогданелюбиласериалыноэтотпростосупер😃 A post shared by Не Ангел... и не претендую (@1985aselek) on Jul 17, 2017 at 7:59pm PDT

"Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин" (Генрих Гейне)#играпрестолов7сезон 🖤#26регион 🖤#👑 A post shared by ZARA BABICHEVA (@zarababich777) on Jul 17, 2017 at 1:59pm PDT

Когда все посмотрели новую серию Игры Престолов, а ты такой сидиш и ждёш озвучку от LostFilm #играпрестолов #играпрестолов7сезон #играпрестолов👑 #gameofthrones #lostfilm #озвучка #найс #джонсноу A post shared by Елизавета Ефименко (@djo_ee) on Jul 17, 2017 at 1:24pm PDT

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Создание государства Малороссия

Александр Захарченко выступил за создание нового государства – Малороссия, которое должно стать преемницей Украины.

Читайте подробнее: Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия

"Наконец-то поняли, что рассчитывать надо только на самих себя...", "Поддерживаю решение ДНР!" - многие выступают с одобрением такой инициативы и предлагают назвать страну "Многороссия".

Последствия дождя в Барнауле

18 июля в краевой столице прошел тропический ливень. Дорогу в районе улицы Мамонтова размыло так, что не весь транспорт смог проехать там после осадков.

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Барнаульцы тут же отреагировали на случившееся в соцсетях: "Это не дорога... Это направление...", "Дорожка прям как при землетрясении", "Это не дорога из-под колес уходит, а мозги голову покидают. К тому же кто-то ездить не умеет", "Там невооруженным глазом видно, что дороги нет!".