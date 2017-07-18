Первая серия седьмого сезона "Игры престолов"
17 июля вышла первая серия нового сезона популярного сериала "Игра престолов". Флешмобы и множество эмоций поклонников фильма – смотрим, как прошла премьера первой серии нового сезона в России и мире.
Мне кажется, если мир, представленный в пяти книгах, невозможно показать экранизацией семи СЕЗОНОВ (где каждую серию длиною в час смотришь не отрываясь), это прям дар писательства. Долгожданный старт чернового варианта "Ветров зимы" на экране🤗 Кто же займет железный трон?🤔 #играпрестолов7сезон#играпрестолов #сериал#наконецто
Началось!!! Попади эта история в плохие руки-и она с легкостью будет воспринята,как пошловатое софт-порно,приправленное драконами.Но умный зритель и читатель видит в ней нечто другое — захватывающую и сложную драму об амбициях,измене,отваге,глупости,триумфе и катастрофах.Авторы извлекают и предлагают нам,абсолютно жизненными чрезвычайно полезные уроки того,как формируются и действуют явные и скрытые лидеры .Надеюсь,7 сезон никого не разочарует!#играпрестолов#играпрестолов7сезон#
Тта-даам, та-та-та-даам, та-та-та-даам, та-та-таа-дам! Север помнит! Мы помним! (Ох уж эта Арья, любительница самого пикантного холодного блюда)) Пропустить и не обсудить новую серию 7-го сезона не представляется возможным! Итак..⤵ СПОЙЛЕРЫ!!! ⚫Арья в Близнецах (это было эпично!) ⚫ Джон и Санса⚡ ⚫ Бран в Черном замке ⚫ Сэм в Цитаделе (кто это у нас тут хворый?) ⚫ Серсея на троне👑 ⚫ Эурон на стиле в Гавани💃 ⚫ Возвращение Берика. Пес и Торос ⚫ Дени на Драконьем камне🐉 ⚫ Эд Ширен со своей новою песней) ⚫ Тормунд и Бриенна💖 ⚫ А также Король Ночи, медленно, но верно ведущий к цели армию мертвецов.. --------------------- Предлагаю обсудить и перетереть каждую петлицу, каждую загогулину в сюжетном форсаже, вы со мной?😉 Какие линии получатся наиболее эпичными и кого на сей раз сольют авторы сериала, как считаете?) #ИграПрестолов #ИграПрестолов7сезон #продолжениелюбимогосериала #лучшеешоу #бестофзебест #GameOfFthrones #got7 #gotseason7 #НВО #твшоу #сериал #JohnSnow #Stark #Сноу #Старк #ДжонСноу #ничеготынезнаешьджонсноу
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Создание государства Малороссия
Александр Захарченко выступил за создание нового государства – Малороссия, которое должно стать преемницей Украины.
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"Наконец-то поняли, что рассчитывать надо только на самих себя...", "Поддерживаю решение ДНР!" - многие выступают с одобрением такой инициативы и предлагают назвать страну "Многороссия".
Последствия дождя в Барнауле
18 июля в краевой столице прошел тропический ливень. Дорогу в районе улицы Мамонтова размыло так, что не весь транспорт смог проехать там после осадков.
Читайте подробнее: Дорога ушла из-под колес: смотрим, как дожди докучают водителям в Барнауле
Барнаульцы тут же отреагировали на случившееся в соцсетях: "Это не дорога... Это направление...", "Дорожка прям как при землетрясении", "Это не дорога из-под колес уходит, а мозги голову покидают. К тому же кто-то ездить не умеет", "Там невооруженным глазом видно, что дороги нет!".
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