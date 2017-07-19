Компания "Авиафлот" объявила о старте распродажи билетов на самые популярные авиамаршруты. Акция носит название "Лето без границ" и предоставляет скидки до 30% на самые солнечные направления.

Только с 17 по 31 июля 2017 года возможно приобрести билеты в туристической компании "Авиафлот" по выгодным ценам на вылеты с 1 сентября по 31 октября.

Доступные направления:

Барнаул – Крым – туда и обратно – от 16 000 руб.*

Барнаул – Москва – туда и обратно – от 18 000 руб.*

Барнаул – Сочи – туда и обратно – от 16 000 руб.*

Барнаул – Санкт- Петербург – туда и обратно – от 17 000 руб.*

Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае.

"Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66

*Количество билетов ограничено. Узнавайте стоимость у менеджеров группы компаний "Авиафлот".